Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 111. maddesi ve 83. maddesine göre başbakan adayı olarak Dmitri Medvedev’i Duma’nın onayına sundu.
Putin'in başbakan adayı Medvedev
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Anayasası'nın 111. maddesi ve 83. maddesine göre başbakan adayı olarak Dmitri Medvedev’i Duma’nın onayına sundu.
07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:51
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