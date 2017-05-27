Putin ile Erdoğan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 25 Mayıs 1992 tarihli ilişkilerin temeline dair anlaşmanın 25. yılında telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Erdoğan'a Ak Parti'nin Genel Başkanlığı görevine geçmesi nedeniyle başarılar diledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki ülkenin stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin karşılıklı olarak istendiği bir kez daha doğrulandı. Bu konuda ticari ve ekonomik alanlarda kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hayata geçirilmesine ve Akkuyu ve Türk Akımı gibi büyük projelere değinildi.

Suriye krizinin çözüm sürecinin görüşülmesi sırasında Suriye'de güvenlik bölgelerinin kurulmasına ilişkin memorandumun pratik adımlarının en kısa zamanda atılmasının öneminin altı çizildi. Bu ateşkes rejiminin pekiştirilmesini, hem Astana hem de Cenevre müzakerelerinin verimliliğinin artırılmasını sağlayacak. Bunun için çeşitli düzeylerde koordinasyon kurulması için anlaşıldı.

İki lider özel temaslarının devam ettirilmesi için anlaştılar."