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Putin: “Hiç kimse Rusya’ya başa çıkamayacağı sorunlar yaratamaz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiç kimsenin Rusya’ya başa çıkamayacağı sorunlar yaratamayacağından emin olduğunu bildirdi. Putin Kremlin’deki törende yaptığı açıklamada, “Altını...

Putin: “Hiç kimse Rusya’ya başa çıkamayacağı sorunlar yaratamaz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiç kimsenin Rusya’ya başa çıkamayacağı sorunlar yaratamayacağından emin olduğunu bildirdi.

Putin Kremlin’deki törende yaptığı açıklamada, “Altını çizmek istediğim tek şey, biz başarılı şekilde çalıştık. Rusya Güvenlik Konseyi’nde geride bıraktığımız yılın sosyoekonomik sorunları çözme konusunda 2015 yılından daha zor olduğunu konuştuk. Ekonomimiz için önemli olan petrol fiyatları. Geçen sene 40 dolar, bir ara 51 dolar seviyesindeydi, bu sene yine 40 oldu” dedi.

Putin, elde edilen başarıların büyük anlamda yöneticilerin, onların altında çalışan takımların başarısı olduğunu belirterek, “Hiç kimse bizim aşamayacağımız sorunlar yaratamaz. Önemli olan bizim başarılı çalışmamız. Kısa zaman önce yaşadığımız trajediyi biliyorsunuz. Bu yüzden yeni yıla özel geleneksel töreni çalışma özelliğinde olması için değiştirmek istiyorum” dedi.

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