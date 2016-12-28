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Putin: “Her yıl dünyada 7-8 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada her yıl 7-8 milyon kişinin hava kirliliğinden dolayı öldüğünü söyledi. Rusya Ekolojik Geliştirme Konseyi oturumunda konuşan Putin, “Şunun hakkında...

Putin: “Her yıl dünyada 7-8 milyon kişi hava kirliliğinden ölüyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada her yıl 7-8 milyon kişinin hava kirliliğinden dolayı öldüğünü söyledi.

Rusya Ekolojik Geliştirme Konseyi oturumunda konuşan Putin, “Şunun hakkında konuşmak kimse istemiyor ancak söz etmemek imkansız. Dünyada her yıl 7-8 milyon kişi hava kirliliğinden ve bulunduğu binanın içinde kirli havadan dolayı hayatını kaybediyor. Bu rakam çok endişe vericidir. Bunun ülkemizle alakası da var. Bir sürü alanlarda doğaya etkimiz kritik seviyeye ulaştı. Sonuçta her yıl GSYH’nın yüzde 6’sına varan ekonomik hasar görüyoruz. İnsanların sağlığına yapılan etkisini de göz önünde bulundurursak bu rakam yüzde 15’e çıkar“ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın sahip olduğu doğal kaynaklar potansiyelinin küresel anlamda önemli olduğunu açıkladı.

Putin, “Rusya’nın sahip olduğu kocaman, evet kocaman doğal kaynaklar potansiyelinin küresel anlamda önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ülkemiz, koskoca tatlı su, orman kapasitesine ve biyolojik çeşitliliğine sahip, dünyanın biyosfer sürdürülebilirliğinin neredeyse yüzde 10’u sağlayan Rusya, dünyanın ekolojik donörü“ ifadelerini kullandı.

Putin, ekolojik alanda yetersiz önlemlerin kabul edilemediğine de dikkat çekerek aksi takdirde 2050 yılında zarar verici hava emisyonların kritik seviyeye ulaşacağını dile getirdi.

Putin şöyle devam etti:

“İleride de daha önemli işlerden dolayı ekolojik alanda yetersiz önlemler almaya devam edersek 2015 yılında zarar verici hava emisyonları ve sera gazın konsantrasyonu kritik seviyeye ulaşmış olur. Demek ki gelecek nesillere yaşamaya uygun olmayacak çevreyi bırakacağız. Bu yüzden yaptığımız hava emisyonları en azından iki kat kısıtlamamız gerekiyor“

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