Putin, G20 zirvesine katılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in 7-8 Temmuz’da Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesine katılacağını bildirdi.

Uşakov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya’nın G20 zirvesine katılımı devlet başkanı düzeyinde olacak” dedi.

Küresel ekonomi ve finans konularında uzmanlaşan uluslararası forum olan G20 zirvesine Arjantin, Avustralya, Brezilya, İngiltere, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kanada, Çin, Meksika, Güney Kore, Rusya, Suudi Arabistan, ABD, Türkiye, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Japonya katılıyor.