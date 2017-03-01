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Putin: Eski Sovyet topraklarındaki istikrarın kıymetini bilmeliyiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet topraklarındaki istikrarın kıymetine önem verilmesi, her iktidarın değişmesinin anayasaya dayanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan...

Putin: Eski Sovyet topraklarındaki istikrarın kıymetini bilmeliyiz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Mart () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet topraklarındaki istikrarın kıymetine önem verilmesi, her iktidarın değişmesinin anayasaya dayanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev ile yapılan görüşmeler sonucunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, “Eski Sovyet topraklarındaki istikrarın kıymetini bilmeliyiz. Her iktidar değişimin anayasa ve yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirilmesi gerektiği kanısındayız“. dedi.

Rusya’nın 19 Kasım’da Kırgızistan’da düzenlenecek seçimlerin sıkıntısız şekilde geçeceği konusunda emin olup olmadığı sorusuna cevap veren Putin, “Diğer ülkelerin, özellikle de ortaklarımızın iç siyasetine hiçbir zaman karışmıyoruz“ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın Rusya’nın stratejik ortakları olduğunu, ortak faaliyetler sayesinde ekonomi büyümesinin ve sanayi üretiminin artmasının sağlandığını açıkladı.

Putin, “Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan, bizim stratejik ortaklarımız, müttefiklerimizdir. Bütün bu ülkeler Rusya ticaret hacmi açısından ilk sırada bulunuyor. Şu an yaşanan ekonomik zorluklara rağmen Rusya bu konumu koruyor“ dedi.

Avrasya Ekonomik İşbirliği kapsamında etkili çalışmaların en iyi kanıtının bu ülkelerdeki ekonomi büyümesi ve sanayi üretiminde artış olduğuna dikkati çeken Putin, işbirliğinin terörle mücadelede güvenlik sağlanması dahil olmak üzere tüm alanlarda yapıldığını söyledi.

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