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Putin, Erdoğan’ın yeni yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Yeni yılını kutladı. Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın da Noel bayramını ve yeni yılını kutladı. Kremlin’den yapılan açıklamada...

Putin, Erdoğan’ın yeni yılını kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Yeni yılını kutladı. Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın da Noel bayramını ve yeni yılını kutladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Devlet Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajını göndererek, 2017 yılında Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerini tam anlamıyla düzeltmenin başarıldığını ve bazı alanlarda ikili işbirliğinde ileriye ciddi adımlar atıldığının altını çizdi. İki ülkenin sıkı işbirliği Orta Doğu’daki terör tehdidinin yayılmasını güvenilir bir şekilde engelledi ve Suriye krizinin siyasi çözüm sürecini başlattı. Ayrıca, Putin ikili, bölgesel ve uluslararası konularda aktif ortak çalışmalara ve faydalı diyaloğa devam etmeye hazır olduğunu dile getirdi.”

Trump’a kutlama

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya ayrıca Putin, Trump’u da kutladı. Putin tebrik mesajında bu kolay olmayan uluslararası durumda faydalı Rus-Amerikan diyaloğun kurulmasının dünyada stratejik istikrarın güçlenmesinde ve küresel tehditlere en iyi yanıtların bulunmasında önem taşıdığını ifade etti.

Rus lider, eşit haklar ve karşılıklı saygı prensiplerinin Moskova ve Washington’un ilişiklerinin gelişmesinde temel oluşturması gerektiğini belirterek, “Bu uzun vadeli işbirliğinin kurulması yönünde ilerlememizi sağlayacaktır” dedi.

Putin ayrıca Suriye, Fransa, Belarus, Ermenistan Cumhurbaşkanlarını, Japonya, İsrail ve Almanya Başbakanlarını, Çin liderini, Kraliçe Elizabeth’i ve İngiltere Başbakanı’nı,  Papa ve FİFA Başkanı’nı da tebrik etti.

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