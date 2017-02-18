Putin, Donbass belgelerinin Rusya'da kabul edilmesini onayladı

Moskova, 18 Şubat, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sürekli olarak yaşayan Ukrayna vatandaşları ve vatanı olmayan kişilere verilen belgelerin Rusya'da kabul edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, bu önlemin belirtilen bölgelerdeki durum çözülünceye dek geçerli olacak geçici bir önlem olduğu belirtildi.

O zamana kadar bu bölgelerde faaliyet gösteren organlar tarafından verilen belgeler geçerli sayılacak. Bu kimlikleri, doğum ve ölüm belgelerini, evlilik ve boşanma belgelerini ve isim değiştirme belgelerini kapsıyor. Aynı zamanda, eğitime ilişkin belgeler, otomobil kayıt belgeleri ve plakalar da geçerli olacak.

Kararnamede, bu tür belgelerin sahiplerinin bunların temelinde Rusya'ya vizesiz girip çıkabilecekleri belirtiliyor. Kararname imzalandığı günden itibaren yürürlüğe giriyor.