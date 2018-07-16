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Putin'den Trump'a espirili yanıt : Artık top sizde

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, yanında getirdiği bir futbol topuyla esprili bir yanıt verdi. Trump, Suriye konusunda bir soruda topun Rusya tarafında olduğunun söylenmesi...

Putin'den Trump'a espirili yanıt : Artık top sizde

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Temmuz () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, yanında getirdiği bir futbol topuyla esprili bir yanıt verdi.

Trump, Suriye konusunda bir soruda topun Rusya tarafında olduğunun söylenmesi üzerine, Putin, yanında getirdiği Dünya Kupası’nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a uzatarak, "Artık top sizde" dedi.

Trump ise topu alarak oğlu Baron'a vereceğini belirterek eşi Melania Trump'a uzattı.

Trump, bu toplantı öncesinde de iki liderin basına yaptığı açıklamada Putin’i Rusya’nın düzenlediği Dünya Kupası organizasyonu konusunda kutlamış ve tarihteki en başarılı Dünya Kupası organizasyonlarından biri olduğunu söylemişti.

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