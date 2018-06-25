Putin'den Erdoğan’a kutlama

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, seçim sonuçlarının Recep Tayyip Erdoğan’ın ciddi siyasi otoritesini, Türkiye’nin önündeki aktüel sosyoekonomik sorunların çözümüne ve ülkenin dış politika tavırlarının güçlenmesine yönelik yürüttüğü politikasının geniş desteğini tam anlamıyla kanıtladığının altını çizdi” denildi.

Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye’nin bazı alanlarda emin şekilde stratejik düzeye çıkan partnerlik ilişkilerinin gelişiminin ilerleyici özelliğine memnuniyetle dikkat çekti. Açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı, ikili, bölgesel ve uluslararası gündem konularında diyaloğa ve sıkı ortak çalışmalara devam etmeye hazır olduğunu belirtti ve bunun kuşkusuz ki Rusya ve Türkiye halklarının kökten çıkarlarına uyduğuna ve Avrasya kıtasında barışın sağlanması, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olduğuna işaret etti.