Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve ikili ilişkileri ele aldılar.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telefon konuşmasında Suriye'deki duruma asıl önem verildi. Rusya ve Türkiye'nin aracılığıyla Suriye hükümeti ve muhalif gruplar arasında varılan ateşkes anlaşmasına genel olarak uyulduğu belirtildi. Astana'daki Suriye görüşmelerine hazırlık sürecinde aktif ortak çalışmalara devam edilmesi konusunda anlaşıldı" denildi.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Aynı zamanda geniş çaplı ticari ve ekonomik bağların düzelmesi başta olmak üzere ikili sorunlar ve yakın zamanda Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin düzenlenmesi görüşüldü. "