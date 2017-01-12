Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve ikili ilişkileri ele aldılar. Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telefon konuşmasında...

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve ikili ilişkileri ele aldılar.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Telefon konuşmasında Suriye'deki duruma asıl önem verildi. Rusya ve Türkiye'nin aracılığıyla Suriye hükümeti ve muhalif gruplar arasında varılan ateşkes anlaşmasına genel olarak uyulduğu belirtildi. Astana'daki Suriye görüşmelerine hazırlık sürecinde aktif ortak çalışmalara devam edilmesi konusunda anlaşıldı" denildi.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Aynı zamanda geniş çaplı ticari ve ekonomik bağların düzelmesi başta olmak üzere ikili sorunlar ve yakın zamanda Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin düzenlenmesi görüşüldü. "

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55