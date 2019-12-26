Putin, buz hokeyi oynadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova?da buz hokeyi maçında ter döktü.

Başkent Moskova?daki Kızıl Meydan?da düzenlenen maçta Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile aynı takımda yer alan Putin, Moskova Valisi Andrei Vorobyov?ın takımına karşı ter döktü.

Putin'in bu maçta da önceki maçlarda olduğu gibi 11 numaralı formayı giydi.