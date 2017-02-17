Putin, ABD özel servisleri ile işbirliğinin yeniden kurulmasını istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD özel servislerinin arasındaki işbirliğinin yeniden kurulmasının Moskova ve Washington’un karşılıklı çıkarlarına olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) oturumunda yaptığı açıklamada, yabancı ortaklarla teröre karşı mücadele konusunda işbirliğinin yeni seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Putin devam ederek, “ABD ve NATO üyesi olan diğer ülkelerle işbirliğinin yeniden kurulmasının karşılıklı çıkarlarına olacak. Yabancı özel servislerinin Rusya’da gösterdiği faaliyetlerin yoğunluğu azalmıyor. 2016 yılında FSB, yabancı özel servislerinin 53 görevlisi ve 386 ajanının faaliyetini sona erdirdi, buna ek olarak 45 terör eylemini önledi.“ dedi.