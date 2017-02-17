Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıyı kınadı
Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Putin, ABD özel servisleri ile işbirliğinin yeniden kurulmasını istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD özel servislerinin arasındaki işbirliğinin yeniden kurulmasının Moskova ve Washington’un karşılıklı çıkarlarına olacağını söyledi. Rusya...

Putin, ABD özel servisleri ile işbirliğinin yeniden kurulmasını istedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ABD özel servislerinin arasındaki işbirliğinin yeniden kurulmasının Moskova ve Washington’un karşılıklı çıkarlarına olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) oturumunda yaptığı açıklamada, yabancı ortaklarla teröre karşı mücadele konusunda işbirliğinin yeni seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Putin devam ederek, “ABD ve NATO üyesi olan diğer ülkelerle işbirliğinin yeniden kurulmasının karşılıklı çıkarlarına olacak. Yabancı özel servislerinin Rusya’da gösterdiği faaliyetlerin yoğunluğu azalmıyor. 2016 yılında FSB, yabancı özel servislerinin 53 görevlisi ve 386 ajanının faaliyetini sona erdirdi, buna ek olarak 45 terör eylemini önledi.“ dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.