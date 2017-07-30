Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişimi MOBESE'de
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...

Putin: 755 Amerikalı diplomat Rusya'da görevi bırakacak

Moskova, 30 Temmuz, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da faaliyet gösteren 755 Amerikan diplomatın görevini bırakması gerektiğini, bu tedbirin ABD için oldukça hassas olacağını belirtti. Putin, Rus televizyon sunucu Vladimir...

Putin: 755 Amerikalı diplomat Rusya'da görevi bırakacak

Moskova, 30 Temmuz, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da faaliyet gösteren 755 Amerikan diplomatın görevini bırakması gerektiğini, bu tedbirin ABD için oldukça hassas olacağını belirtti.

Putin, Rus televizyon sunucu Vladimir Solovyev’e yaptığı açıklamada “Bu oldukça hassas bir adımdır. Bundan önce binden fazla diplomat ve teknik eleman Rusya’da faaliyet göstermekteyken, bundan böyle 755’inin Rusya’da faaliyetlerini bırakması lazımdır“ dedi.

"Tüm adımlara karşılık vereceğiz"

Rusya’nın ABD ile ilişkilerinde ilerleme kaydetmesini uzun zamandır beklediğini dile getiren Putin, “Anlaşıldığı üzere, durum değişse bile yakın zamanda bu konuda gelişmeler yaşanmayacak. Tüm adımlara karşılık vereceğimizi göstermemizin gerektiğini düşündüm“ diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin 1 Eylül’e kadar ABD’nin Rusya Büyükelçiliğinde ve konsolosluklarında faaliyet gösteren eleman sayısının Rusya’nın ABD’de çalışan personeline eşit yapmasını istemişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314