Putin: 755 Amerikalı diplomat Rusya'da görevi bırakacak

Moskova, 30 Temmuz, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da faaliyet gösteren 755 Amerikan diplomatın görevini bırakması gerektiğini, bu tedbirin ABD için oldukça hassas olacağını belirtti.

Putin, Rus televizyon sunucu Vladimir Solovyev’e yaptığı açıklamada “Bu oldukça hassas bir adımdır. Bundan önce binden fazla diplomat ve teknik eleman Rusya’da faaliyet göstermekteyken, bundan böyle 755’inin Rusya’da faaliyetlerini bırakması lazımdır“ dedi.

"Tüm adımlara karşılık vereceğiz"

Rusya’nın ABD ile ilişkilerinde ilerleme kaydetmesini uzun zamandır beklediğini dile getiren Putin, “Anlaşıldığı üzere, durum değişse bile yakın zamanda bu konuda gelişmeler yaşanmayacak. Tüm adımlara karşılık vereceğimizi göstermemizin gerektiğini düşündüm“ diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD’nin 1 Eylül’e kadar ABD’nin Rusya Büyükelçiliğinde ve konsolosluklarında faaliyet gösteren eleman sayısının Rusya’nın ABD’de çalışan personeline eşit yapmasını istemişti.