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Puşkov'dan, Avusturya’nın mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisine tepki

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () - Rus senatörü Aleksey Puşkov, Avusturya Dışişleri Bakanlığının mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisinin vize muafiyeti karşılığında yapıldığını açıkladı. Avusturya Dışişleri Bakanı...

Puşkov'dan, Avusturya’nın mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisine tepki

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () - Rus senatörü Aleksey Puşkov, Avusturya Dışişleri Bakanlığının mültecileri Gürcistan’a gönderme önerisinin vize muafiyeti karşılığında yapıldığını açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, AB mülteci merkezlerinin Gürcistan, Mısır ve Batı Balkanlar gibi AB üyesi olmayan ülkelerde kurulmasını önermişti.

Puşkov, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Avusturya Dışişleri Bakanı galiba vize muafiyeti karşılığında mültecileri AB’den Gürcistan’a göndermeyi önerdi. Acaba Gürcistan AB’ye hayır diyebilecek mi?“ dedi.

1 Mart tarihinde AB Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani Gürcistan ile AB arasındaki vize muafiyetini öngören belgeyi imzaladı. Belge, resmi dergide yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

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