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Protestolarda Çin bayrağı yakan 13 yaşındaki çocuğa 1 yıl ev hapsi
Hong Kong’da Tuen Mun Belediye Binası önünde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte Çin bayrağı yakan 13 yaşındaki protestocu kıza 1 yıl ev hapsi verildi. Olay 21 Eylül’de Hong Kong’un Tuen Mun bölgesindeki belediye binası...
DIŞ HABERLER 13.12.2019, 12:54
Hong Kong’da Tuen Mun Belediye Binası önünde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte Çin bayrağı yakan 13 yaşındaki protestocu kıza 1 yıl ev hapsi verildi.
Olay 21 Eylül’de Hong Kong’un Tuen Mun bölgesindeki belediye binası önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki kız çocuğu, Çin bayrağı yaktı. Polis tarafından gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemede 1 yıl ev hapsine çarptırıldı.
Davanın hakimi Kelly Shui, suçlunun yaşça küçük olmasının verilecek cezayı hafifletmeyeceğini belirtti.
Olay 21 Eylül’de Hong Kong’un Tuen Mun bölgesindeki belediye binası önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile birlikte, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki kız çocuğu, Çin bayrağı yaktı. Polis tarafından gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemede 1 yıl ev hapsine çarptırıldı.
Davanın hakimi Kelly Shui, suçlunun yaşça küçük olmasının verilecek cezayı hafifletmeyeceğini belirtti.
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