Prof. Dr. Mustafa Şentop UETD Konferansına katıldı

Temel Elcivan / Essen, 27 Şubat () - Almanya'da bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dün akşam Essen şehrinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD) tarafından düzenlenen bir konferansda “Anayasa Değişikliği ve Başkanlık Sistemi“ başlıklı bir sunum yaptı.

UETD Ruhr Bölgesi tarafından organize edilen ve kalabalık bir izleyici grubunun yer aldığı konferansda konuşan Prof. Dr. Mustafa Şentop, referandumla halka sorulacak olan yeni anayasa değişikliğinin içeriliğini ve anayasa maddelerinin nasıl hazırlandığını davetlilere uzun uzun anlattı.

UETD Ruhr Bölgesi Temsilcisi Erol Kesici'nin açış konuşmasıyla başlayan toplantıda TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, T.C. Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa, UETD Genel Sekreteri Bülent Bilgi, çok sayıda UETD teşkilat başkanı, yöneticileri ve çok sayıda STK temsilcisi hazır bulundu.

Konferansın büyük bir bölümünü neden anayasa değikliği ve başkanlık sisteminin gerektiğine ayıran Prof. Dr. Mustafa Şentop, başkanlık sisteminin Türkiye'de ilk defa dile getirilmediğini, öteden beri farklı siyasetçiler tarafından da dile getirildiğini söyledi.

Sunumunun ardından salonda bulunan izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Prof.Dr.Mustafa Şentop, bir soru üzerine „Türkiye'de rejim değişiyor diyenler var, bu çok yanlış bir, tehlikeli iki ve inandırıcı değil. Niye? CHP rejim değişikliği filan diyordu, 12 Eylül 2010 yılında bir değişiklik yaptık biz, anayasa değişikliği. CHP, anayasa mahkemesine iptal davası vardı, dilekçesinde yazmış, bu bir rejim değişikliğidir diyor. 2007'de cumhurbaşkanını halk seçsin diyerek bir anayasa değişikliği daha yaptık, o yasa ile de rejim değişikliği diyordu, yaptığımız her anayasa değişikliğinde, bu bir rejim değişimi diyor. Bu artık inandırıcılığını kaybediyor. Bunun yerine, ne gelsin onun yerine onu söyle bizde cevap verelim. Anayasanın rejimle ilgili birinci, ikinci, üçüncü maddelerinde bir değişiklik yok. Bu maddeler zaten değişmez, değiştirilmesi de teklif edilmez maddelerdir. Bunlarla ilgili bir öneri yok, konuşulmuş tartışılmışta değil“ şeklinde yanıt verdi.Prof.Dr.Mustafa Şentop, toplantılarını bugün Bielefeld şehrinde vereceği konferansla tamamlayacak.



Görüntü dökümü

-Prof.Dr.Mustafa Şentop, salona gelirken ve protokol da otururken

-Prof.Dr.Mustafa Şentop'un sunumundan bölümler

-Soru cevap bölümünde Prof.Dr.Mustafa Şentop

-UETD Ruhr Bölgesi Temsilcisi Erol Kesici'nin açış konuşması