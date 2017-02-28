Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...

Prof. Doktor Mehmet Toner ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’ne seçildi

Nafiz Albayrak / New York, 28 Şubat () - Nanateknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyokoruma alanlarındaki çalışmalarını ABD’de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Toner, ABD’nin en saygın ve profesyonel kurumlarından olan Ulusal Mühendislik Akademisi’ne...

Prof. Doktor Mehmet Toner ABD Ulusal Mühendislik Akademisi’ne seçildi

Nafiz Albayrak / New York, 28 Şubat () - Nanateknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyokoruma alanlarındaki çalışmalarını ABD’de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Toner, ABD’nin en saygın ve profesyonel kurumlarından olan Ulusal Mühendislik Akademisi’ne (NAE) seçildi.
Yaptığı çalışmalarla sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında çığır açan Türk Prof. Mehmet Toner, aynı zamanda ABD Ulusal Mucitler Akademisi üyeliği ile de onurlandırıldı.
Çalışmalarını Harvard-MIT Üniversiteleri Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında yürüten,  Prof. Dr. Mehmet Toner,  doğum öncesi genetik bozukluklar, bulaşıcı hastalıklar ve erken kanser tanısına yarayan Mikroelekromekanik cihazını buluşu ile ABD’nin en saygın kurumlarından NAE’ye seçildiği belirtildi.
Araştırma enstitülerinin başkanlarının ve üst düzey yöneticilerinin üyesi oldukları NAE, mühendislik eğitimi için yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek uygulayan, yeni ve gelişmekte olan teknoloji alanlarına öncülük ederek literatüre önemli katkılarda bulunan mühendisler arasında en yüksek profesyonel ayrımı yaparak üyelerini belirliyor.
Prof. Dr. Toner bu yıl ayrıca, Ulusal Mucitler Akademisi (US National Academy of Inventors - NAI)’ye de üye olarak kabul edildi. NAI üyeleri arasında da Amerikan ve uluslararası üniversiteler, devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen araştırma kurumları bulunuyor.  NAI üyeliği, patentler ve lisanslama, yenilikçi keşif ve teknoloji, topluma önemli etki ve yeniliğin desteklenmesi, geliştirilmesi gibi alanlarda olağanüstü katkılar sağlayan seçkin araştırmacılara verilen en üstün unvan.
Prof. Dr. Mehmet Toner, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisans derecesini Massachusetts Institute of Technology (MIT) Makine Mühendisliği bölümlerinden, doktorasını Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Medikal Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Prof. Toner'in aralarında Nature, Science, New England Journal of Medicine, Science Translational Medicine, PNAS'ın bulunduğu dergilerde yayınlanmış 300’ü aşkın makalesi bulunuyor. Türkiye ile olan bağlarını da koruyan Toner, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği de yapıyor.
(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.