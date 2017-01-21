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Portland’da Trump karşıtlarına biber gazıyla müdahale

Edip Sönmez / İstanbul, 21 Ocak, () - ABD’nin Portland kentinde dün akşam yeni başkan Donald Trump’ı protesto eden gruplara polis biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda 6 kişi gözaltına alındı. ABD’nin kuzeybatısındaki Oregon...

Portland’da Trump karşıtlarına biber gazıyla müdahale

Edip Sönmez / İstanbul, 21 Ocak, () - ABD’nin Portland kentinde dün akşam yeni başkan Donald Trump’ı protesto eden gruplara polis biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.

ABD’nin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin Portland kentinde dün Donald Trump’ın başkent Washington’daki yemin töreniyle aynı saatlerde eylem ve gösteriler başladı. Pioneer Courthouse Meydanı’nda Amerikan bayrağının yakıldığı eylemde, göstericiler saat 17.00’de yürüyüşe başladı. Saat 21.00’e kadar kent merkezinde süren yürüyüşte bazı göstericiler polisle çatışıp etrafa saldırdı.

Eylemler sırasında polisin göstericilere biber gazıyla müdahalesi amatör kameralara yansıdı. Portland polisinin eylemler bittikten sonra yaptığı açıklamada, yaşları 18 ile 45 arasında değişen 6 kişinin ‘ikinci derece kanunsuz davranış’ nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- [Amatör Kamera] Eylemcilere polisin biber gazıyla müdahalesi

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