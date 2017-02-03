Poroşenko: Ölümlerden Rusya sorumlu

Deniz Berktay/KİEV, () Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 29 Ocak'tan bu yana, son 2 yılın en şiddetli çatışmalarının yaşanmasından ve 10 Ukrayna askerinin ölümünden Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Poroşenko yaptığı basın açıklamasında, Rusya yönetiminin Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları desteklemediklerine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bütün ayrılıkçı birliklerde birer Rus subayının bulunduğunu ve bunların doğrudan doğruya Rusya'dan talimat alarak operasyonları yürüttüğünü dile getirdi ve Rusya yönetiminin ateşkes ihlalinden Ukrayna'yı sorumlu gösterme yönündeki çabasının sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Ukrayna’nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla, Ukrayna güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde, son 2 yılın en yoğun çatışmaları yaşanıyor. 29 Ocak'tan bu yana, 10 Ukrayna askerinin, ayrılıkçıların açtığı ateş sonunda hayatını kaybettiği belirtiliyor.