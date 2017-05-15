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Poroşenko'nun oğlunun “Rusya” tişörtlü fotoğrafı gündemde: “Kendisini uyardım”

Sonat KEREM, KİEV, 15 Mayıs ()- Rusya’nın resmi olarak “işgalci ülke” olarak kabul edildiği Ukrayna’da, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun oğlunun “Russia (Rusya)” tişörtü ile çektirdiği fotoğraf ses getirdi. Kamuoyu önünde...

Poroşenko'nun oğlunun “Rusya” tişörtlü fotoğrafı gündemde: “Kendisini uyardım”

Sonat KEREM, KİEV, 15 Mayıs ()- Rusya’nın resmi olarak “işgalci ülke” olarak kabul edildiği Ukrayna’da, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun oğlunun “Russia (Rusya)” tişörtü ile çektirdiği fotoğraf ses getirdi.

Kamuoyu önünde Moskova’ya yönelik sert çıkışlarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İngiltere’de okuyan küçük oğlunun “Rusya” tişörtü giymesiyle ilgili açıklama yaptı.

Poroşenko’nun İngiltere’de Concord College’de üniversite eğitimini sürdüren oğlu Mişa Poroşenko, “Rusya” yazılı tişört ile çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Kiev’de dün düzenlediği yıllık basın toplantısında konuyu değerlendiren Petro Poroşenko, “Bu fotoğraf, Cadılar Bayramı (Halloween) gecesi çekildi. O gün kimisi şeytan kılığına girdi, kimisi ise bu tişörtü giydi. Bu konuyla ilgili 15 yaşındaki oğlumla konuştum. Her şeyi anlaması için doğru kelimeleri seçtiğime emin olabilirsiniz” dedi. Poroşenko, oğlunun kendisine ait olmayan bu tişörtü gündelik hayatında giymediğini söyledi.

Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlanmasının ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinin tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kiev yönetimi, Rusya’yı “saldırgan” ülke olarak tanıyan bir yasayı kabul etmişti.

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