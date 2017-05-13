Poroşenko, AB'yle vizesiz rejim anlaşması için Strasbourg'a gidiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun, Ukrayna ile AB arasında turistik seyahatlerde vizeleri kaldıran anlaşmayı imzalamak için 17 Mayıs'ta Strasbourg'da olacağı bildiriliyor. Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, Petro Poroşenko'nun 17 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Taiani ile biraraya gelerek anlaşmayı beraber imzalayacakları bildirildi. Avrupa Birliği Konseyi önceki gün, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasında kısa süreli ziyaretlerde vizenin kaldırılmasına yönelik kararı onaylamıştı. 17 Mayıs'ta gerçekleşecek olan imza töreninin ardından kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı ve bundan 20 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtiliyor.