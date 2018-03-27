Porno yıldızı Trump’ın avukatına hakaret davası açtı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart () – Porno yıldızı Stormy Daniels, ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Michael Cohen’e "hakaret davası" açtı.

Mahkeme dökümanlarına göre gerçek adı Stephanie Clifford olan ve ABD başkanı ile arasında hukuki bir mücadele süren Daniels, 2006 yılında Trump’la gerçekleşen buluşması konusunda sessiz kalması konusunda şiddetle tehdit edildiğini iddia ediyor. Beyaz Saray ise iddiaları yalanlıyor.

Daniels'ın bu iddialarını açıkladığı program "60 Minutes" 21.3 milyon kişi tarafından izlendi. Başkanlık sözcüsü Raj Shah tarafından yapılan açıklamada ise, "ABD Başkanı, Sayın Daniels'ın önceki gün televizyon programında ortaya attığı hiçbir iddiaya inanmıyor" denildi.