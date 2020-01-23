Pompeo’dan yeni Lübnan hükümetine çağrı
Açıklamasında Lübnan halkının yolsuzluğa karşı mücadele ve reform talebine karşı hükümetin faaliyetlerinin Lübnan’ın yeni hükümeti için bir ‘test’ niteliğinde olduğunu belirten Pompeo, “Sadece gerçek ve somut reformlar gerçekleştirmede kararlı bir hükümet, Lübnan’da yatırımcı güvenini geri kazanabilir ve uluslararası yardımın kilidini açabilir. Son üç aydır süren birleşik, mezhepçi olmayan ve büyük ölçüde barışçıl protestolar, Lübnan halkının siyasi liderlerinin partizan çıkarlarını bir kenara koyma ve ulusal çıkarlara göre hareket etme isteklerini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Pompeo hükümete ve güvenlik güçlerine, barışçıl protestolara katılan vatandaşların güvenliğini garanti altına alma çağrısında bulunarak, “Şiddet ve kışkırtıcı eylemlerin sivil söylemde yeri yoktur” dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016