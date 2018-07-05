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Pompeo nükleer görüşmeler için Kuzey Kore'ye gidiyor

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yok edilmesini amaçlayan yaklaşımından vazgeçerken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanmayı sağlayacak bir yol haritasını kabul ettirmek için...

Pompeo nükleer görüşmeler için Kuzey Kore'ye gidiyor

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz () - ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının yok edilmesini amaçlayan yaklaşımından vazgeçerken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahsızlanmayı sağlayacak bir yol haritasını kabul ettirmek için yarın Kuzey Kore'ye gidecek.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, "Kore Yarımadası'nda nükleer silahların yok edilmesine yönelik çalışma" konusunda taahhütte bulundu; ancak, Pyongyang'ın ABD ve müttefiklerini tehdit eden nükleer silah programından nasıl ve ne zaman vazgeçebileceğinden söz edilmedi.
ABD'li yetkililer o zamandan beri anlaşmayı detaylandırmaya ve Trump'ın coşkuyla tarif ettiği anlaşmayı hayata geçirecek bir yol haritası oluşturmaya çalışıyor.
ABD yönetimi, daha önce Kuzey Kore'nin zorlu uluslararası yaptırımlardan muafiyet almadan önce tüm nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini talep etmişti.
Singapur'daki zirvesi öncesinde Pompeo, Trump'ın "nükleer silahların tamamen, doğrulanabilir ve geri dönülemez şekilde yok edilmesi" haricindeki tüm teklifleri reddedeceğini söylemişti; bu talep CVID olarak kısaltılıyor.
Ancak ABD'nin büyülelçisi Sung Kim ve Kuzey Koreli mevkidaşlarının Pompeo'nun yarınki ziyaretini planlamak için Pazar günü yaptıkları görüşmelerin ardından, CVID ilkesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözlüğünden çıkarıldı.
ABD Kuzey Kore nükleer silahlarını yok edene kadar ülke üzerinde baskı uygulamaya devam edeceğini belirtiyor. Ancak bu haftaki açıklamalara bakıldığında ABD'nin hedefini "Başkan Kim tarafından kabul edildiği şekilde Kuzey Kore'nin nihai, tamamen doğrulanmış şekilde nükleer silahlarının yok edilmesi" olarak yeniden tanımlanmış görünüyor.

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