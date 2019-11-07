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Pompeo: İran’ın nükleer çalışmaları harekete geçmeyi gerektiriyor
ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, İran’da devam eden nükleer çalışmalara küresel bir tepki verilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, uluslararası kapsamda...
DIŞ HABERLER 07.11.2019, 16:38
ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, İran’da devam eden nükleer çalışmalara küresel bir tepki verilmesi gerektiği uyarısını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, uluslararası kapsamda İran’da devam eden nükleer çalışmaların endişe verici olduğu belirtilirken, Pompeo şu değerlendirmeyi yaptı:
“İran’daki nükleer çalışmalarda son zamanlarda izlenen artış, yönetimin komşularının egemenliğine zarar verilirken, uluslararası topluma İran’ın şiddet ve terörünü kabul ettirmeden oluşan hedeflerini ortaya koyuyor. İran’ın son saldırıları ve provokasyonları sebebiyle endişeli olmakta haklı olan uluslararası toplum üyeleri, İran’ın bir nükleer silahla nasıl davranacağını tahmin edebilir. ABD bunun olmasına asla izin vermeyecektir. İran’ın yaygınlaşma hassasiyeti taşıyan eylemlerinin artması İran’ın kendisini olası bir nükleer yaygınlaşmada ne şekilde konumlandırdığını gösteriyor. Şimdi, bütün ülkelerin bu yönetimin nükleer zorbalığını reddetme ve baskıyı artırmak için ciddi adımlar atma zamanıdır. İran’ın devam eden nükleer provokasyonları, harekete geçmeyi gerektiriyor.”
Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, uluslararası kapsamda İran’da devam eden nükleer çalışmaların endişe verici olduğu belirtilirken, Pompeo şu değerlendirmeyi yaptı:
“İran’daki nükleer çalışmalarda son zamanlarda izlenen artış, yönetimin komşularının egemenliğine zarar verilirken, uluslararası topluma İran’ın şiddet ve terörünü kabul ettirmeden oluşan hedeflerini ortaya koyuyor. İran’ın son saldırıları ve provokasyonları sebebiyle endişeli olmakta haklı olan uluslararası toplum üyeleri, İran’ın bir nükleer silahla nasıl davranacağını tahmin edebilir. ABD bunun olmasına asla izin vermeyecektir. İran’ın yaygınlaşma hassasiyeti taşıyan eylemlerinin artması İran’ın kendisini olası bir nükleer yaygınlaşmada ne şekilde konumlandırdığını gösteriyor. Şimdi, bütün ülkelerin bu yönetimin nükleer zorbalığını reddetme ve baskıyı artırmak için ciddi adımlar atma zamanıdır. İran’ın devam eden nükleer provokasyonları, harekete geçmeyi gerektiriyor.”
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