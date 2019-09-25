Pompeo: İran, barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel

ABD, () - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor" dedi.

Pompeo, açıklamasında, "İran barış ve güvenliğin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Bu hala değişmedi. Ortadoğu'ya istikrar ve refah getirmek ve İran'ın dünya çapında yıkıcı davranışlarda bulunmak için gereken kaynaklara erişimini engellemek için, sahip olduğumuz tüm araçları kullanarak birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR SPONSORU"

Ayrıca Pompeo, "İran'ın yıkıcı davranışlarına devam etmesine izin verilmemelidir. İran halkı ve dünya için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), dünyanın en büyük terör sponsoruna BM silah ambargosunun devam etmesini sağlamada hayati bir rolü var" açıklamasında bulundu.