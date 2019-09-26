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Pompeo: Esad, 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü. Pompeo, “Esad rejimi, bazıları...
DIŞ HABERLER 26.09.2019, 20:44
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.
Pompeo, “Esad rejimi, bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız vahşetten sorumludur. Bugün, ABD’nin, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını ilan ediyorum” dedi.
Pompeo, “Esad rejimi, bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız vahşetten sorumludur. Bugün, ABD’nin, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını ilan ediyorum” dedi.
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