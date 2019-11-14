Pompeo: Avrupa ülkeleri ele geçirilen DEAŞ’lıları geri almalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, DEAŞ karşıtı koalisyonun bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısında, DEAŞ ile savaşan uluslararası koalisyonun Avrupalı ​​ve diğer üyelerinin, ele geçirilen DEAŞ üyelerini geri almaları ve yargılamaları gerektiğini söyledi.ABD öncülüğü'nde Washington'da yapılan toplantıya yaklaşık 30 koalisyon üyesinden gelen dışişleri bakanları ile üst düzey yöneticiler katıldı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Pompeo, koalisyonda bulunan ülkelerin DEAŞ’ın işlediği vahşetten sorumlu tutulan binlerce yabancı savaşçıyı geri almalarının şart olduğunu söyledi. Pompeo, "Gözaltına alınan yabancı savaşçıların çoğu Avrupa'dan geliyor, ancak ülkeler onları geri almak konusunda isteksiz davranıyor. Onları adalete teslim etmek DEAŞ’ın halifeliğini diriltmesi ve ideolojisini ihraç etmesini engelleyecektir” ifadelerine yer verdi.Pompeo ayrıca koalisyon katılımcılarına, yıllarca süren çatışmalarla yerinden edilmiş milyonlarca sivilin geri dönmesine izin vermek için Irak ve Suriye'deki Birleşmiş Milletler (BM) yardım ve yeniden yapılandırma projelerine fon sağlama konusunda çağrıda bulundu.