Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM
Avrasya Tüneli geçişlerinde KOMİK İNDİRİM

Polonya’nın “soykırım yasası”, Ukraynalı milliyetçileri kızdırdı 

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat () - Polonya'da kabul edilen "soykırım yasası" Ukrayna'daki milliyetçileri sokağa döktü. Ukrayna milliyetçisi parti ve örgütler, Polonya’nın Ukrayna’daki bütün diplomatik temsilciliklerinin önünde protesto...

Polonya’nın “soykırım yasası”, Ukraynalı milliyetçileri kızdırdı 

Deniz Berktay / Kiev, 5 Şubat () - Polonya'da kabul edilen "soykırım yasası" Ukrayna'daki milliyetçileri sokağa döktü. Ukrayna milliyetçisi parti ve örgütler, Polonya’nın Ukrayna’daki bütün diplomatik temsilciliklerinin önünde protesto gösterileri düzenledi.

Polonya Parlamentosunun alt kanadı Seym’in ve üst kanadı Senato’nun İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ukrayna milliyetçilerinin Naziler’le işbirliği yaparak Polonyalılar’a yönelik soykırım uyguladığının inkarını ve Polonyalılar’ın Yahudi Soykırımı’na katıldığını iddia edenlere hapis ve para cezası öngören yasa tasarısını kabul etmesi, Ukraynalı milliyetçileri sokağa döktü. 
Ukrayna’da radikal milliyetçi çizgisiyle bilinen Svoboda (Özgürlük) Partisi’nin girişimiyle yapılan gösterilerde, Polonya Parlamentosu’nun bu yasa tasarısını kabul ederek, Ukraynalılar’ın ulusal onurunu aşağıladığı ifade edildi ve Polonya, geçmişte Ukrayna topraklarını işgal ettiği için, özür dilemeye davet edildi.

Polonya Parlamentosu, geçen yıl kabul ettiği bir yasayla, Ukrayna milliyetçilerinin İkinci Dünya Savaşı yıllarında bugünkü Batı Ukrayna’nın Volın bölgesinde Polonyalı sivil halka karşı gerçekleştirdiği eylemleri soykırım olarak tanıyan bir kararı kabul etmişti. Son kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Andjey Duda tarafından onaylanması beklenen yasa tasarısı ise, bu eylemlerin soykırım olduğunu inkar edenlere, “Nazi Almanyası ile işbirliği yapmış Ukrayna milliyetçisi örgütleri” ve bu örgütlerin ideolojilerini savunanlara 3 yıla kadar hapis cezası veya para cezası verilmesini öngörüyor. Söz konusu yasa tasarısı çerçevesinde eleştirilen ve “soykırımcı” ilan edilen kişilerin Ukrayna’nın yeni yönetimi tarafından “milli kahraman” ilan edilmiş olması, Ukrayna’da resmi çevrelerin ve milliyetçilerin sert tepki göstermesine neden oluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, 1 Şubat günü yaptığı açıklamada, Polonya yönetimini sağduyuya davet etmiş ve iki halkın geçmişte “totaliter güçlere karşı birlikte savaştığını” dile getirmişti.



Görüntü dökümü:
- Gösterilerden genel görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314