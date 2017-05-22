Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı
Tehlikeli gerginlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla arayarak kutladı
Erdoğan'dan Yıldırım'a şampiyonluk kutlaması
Ak Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür konuşması
Partili İlk Cumhurbaşkanı iş başında
Başbakan Yıldırım Genel Başkan sıfatıyla son kez konuştu
Başbakan Yıldırım Genel Başkan sıfatıyla...

Polonya, Rusya’nın NATO için ana tehdit olduğunu düşünüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Mayıs () – Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pavel Soloh, Varşova’nın Rusya’yı NATO’nun kolektif güvenliği için ana tehdit olarak nitelendirdiğini belirtti. Soloh, “Rusya-NATO ilişkileri kolektif...

Polonya, Rusya’nın NATO için ana tehdit olduğunu düşünüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Mayıs () – Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pavel Soloh, Varşova’nın Rusya’yı NATO’nun kolektif güvenliği için ana tehdit olarak nitelendirdiğini belirtti.
Soloh, “Rusya-NATO ilişkileri kolektif savunmanın asıl parçasıdır çünkü savunmadan söz ettiğinizde Rusya’nın oluşturduğu tehdidini kastediyoruz. Sorunlar arasında NATO’nun Doğu’da olması, dondurulmuş ama bitmemiş Ukrayna krizi, Rusya’nın izlediği politika, Rusya ve Belarus’un sonbaharda düzenlenecek ‘Batı 2017’ ortak askeri tatbikat yer alıyor“ dedi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246