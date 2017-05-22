Polonya, Rusya’nın NATO için ana tehdit olduğunu düşünüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Mayıs () – Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pavel Soloh, Varşova’nın Rusya’yı NATO’nun kolektif güvenliği için ana tehdit olarak nitelendirdiğini belirtti.

Soloh, “Rusya-NATO ilişkileri kolektif savunmanın asıl parçasıdır çünkü savunmadan söz ettiğinizde Rusya’nın oluşturduğu tehdidini kastediyoruz. Sorunlar arasında NATO’nun Doğu’da olması, dondurulmuş ama bitmemiş Ukrayna krizi, Rusya’nın izlediği politika, Rusya ve Belarus’un sonbaharda düzenlenecek ‘Batı 2017’ ortak askeri tatbikat yer alıyor“ dedi.