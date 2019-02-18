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Polonya, Kudüs’teki zirveye katılmayacağını duyurdu

Polonya () – Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Israil Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Polonya’yı Yahudi düşmanlığı ve soykırıma karışmakla suçlamasından sonra orta Avrupa ülkelerinin katılacağı Kudüs’te düzenlenen...

Polonya, Kudüs’teki zirveye katılmayacağını duyurdu

Polonya () – Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Israil Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Polonya’yı Yahudi düşmanlığı ve soykırıma karışmakla suçlamasından sonra orta Avrupa ülkelerinin katılacağı Kudüs’te düzenlenen Vişegrad zirvesine katılmayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Varşova’daki ‘Ortadoğu’ konulu zirveye katılmak için gittiği Varşova’da “Polonyalılar, Nazilerle iş birliği yaptı” açıklamalarından sonra, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki; Kudüs’te düzenlenecek olan ve Vişegrad Grubu Ülkeleri olan Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya’nın yer alacağı zirveye katılmayacağını, fakat Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz’in zirvede olacağını açıklamıştı.

Netanyahu’nun açıklamalarından sonra yaşanan gerilim, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın katıldığı bir radyo programında Polonyalıları ‘doğuştan Yahudi karşıtı’ olmakla suçlayıp “Polonyalılar anne sütüyle birlikte Yahudi karşıtlığı ile besleniyorlar” gibi ifadeler kullanmasının ardından daha da arttı.

Bunun üzerine Polonya başbakanlık ofisinin, Katz’ın yorumlarını ‘kabul edilemez’ ve ‘utanç verici’ bulduklarını açıklamasıyla birlikte Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Vişegrad zirvesine katılmayacağını ve İsrail’den konuyla alakalı cevap beklediklerini duyurdu.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak İsrail Varşova Büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

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