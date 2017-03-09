Polonya iç politikası AB’ye yansıdı: Tusk’ın Konsey Başkanlığına karşı çıkılıyor

Ersin Arslan / Stockholm. 9 Mart () Bugün Brüksel’de bir araya gelen AB liderleri toplantısında, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın görev süresinin uzatılması önemli tartışma konularından birini oluşturacak.

Polonya Hükümeti, Polonyalı Donald Tusk’ın konsey başkanlığı süresinin 2 buçuk yıl daha uzatılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Varşova’nın Tusk’ın Konsey başkanlığı süresinin uzatılmasına karşı çıkmasının ardında ise Donald Tusk’ın Polonya Hükümetini’nin Anayasa Mahkemesi yapısını değiştirmesi ve Polonya’nın sığınmacı kabul etme konusunda katı tutumunu eleştiren AB kararlarının arkasında durmasından kaynaklanıyor.

Polonya Hükümeti AB’ye gönderdiği mektupta Donald Tusk’ı AB içindeki konumunu kullanarak Polonya’nın iç işlerine karışmakla suçlayarak ‘‘Böyle bir tutum kabul edilemez’’ dedi.

Donald Tusk daha önce Polonya’da başbakanlık ve muhalefetteki Halk Platformu’nun başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Polonya Hükümeti son anda görev süresi dolan Tusk’ın yerine Pazar gününe kadar Halk Platformu’nun başkanlığını yürüten Jacek Saryusz-Wolski’yi Tusk’ın yerine AB Konseyi Başkanlığı’na önerdi.

Siyasi gözlemciler AB Konseyi Başkanlığı’na sadece eski başbakanların seçilebileceğini vurgularken, Jacek Saryusz-Wolski’nin liderler zirvesi toplantısına katılmasının dahi söz konusu olamayacağını belirtiyor.

Donald Tusk’ın görev süresinin zirveye katılan liderlerin üçte ikiden fazlasının desteğini alarak nitelikli çoğunlukla 2 buçuk yıl daha Konsey Başkanlığı uzatılması bekleniyor.