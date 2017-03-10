Polonya'dan Tusk tepkisi: AB'nin ‘sığınmacı ve ekonomi kararları’nı engelledi

Ersin Arslan / Stockholm, 10 Mart () – Dün Brüksel’de toplanan AB Liderler Zirvesi’nde Polonya’nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen Polonyalı siyasetçi Donald Tusk’ın 2,5 yıllık süre için tekrardan AB Konseyi Başkanlığına seçilmesi üzerine Polonya, toplantıda görüşülen sığınmacı ve ekonomi kararlarının kabul edilmesini engelledi.

Dünkü zirvede 27 AB üyesi ülke lideri Tusk’ın yeni dönem başkanlığına evet derken, Polonya karşı oy kullandı.

AB kuralları gereği personel seçimlerinde nitelikli çoğunluk yeterli oluyor. Ancak diğer konularda liderlerin oybirliği ile karar alması gerekiyor.

Tusk’ın AB Konseyi Başkanlığı’na seçilmesinin ardından AB liderleri birliğin izleyeceği sığınmacı ve ekonomi politikalarını görüşmeye başladılar.

Polonya Başbakanı Beata Szydlo alınacak kararları Polonya’nın tanımayacağını açıkladı. Sonuçlar üzerinde belirli bir görüş belirtilmediği açıklama için diplomatik çevreler açıklamayı, Polonya’nın itirazlarına karşın Tusk’ın Konsey Başkanlığı’na seçilmesine tepki olarak değerlendirildi.

Varşova’nın Tusk’ın Konsey başkanlığı seresinin uzatılmasına karşı çıkmasının ardında ise Donald Tusk’ın Polonya Hükümeti’nin Anayasa Mahkemesi yapısını değiştirmesi ve Polonya’nın sığınmacı kabul etme konusunda katı tutumunu eleştiren AB kararlarının arkasında durmasından kaynaklanıyor.

Polonya Hükümet sözcüsü Tusk’ın Konsey Başkanlığı’na seçilmesi üzerine yaptığı açıklamada ‘‘Bize göre bu hiçbir zaman alınmaması gereken kötü bir karar’’ yorumunda bulundu.

Donald Tusk ta gece Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘AB’yi daha iyi bir duruma getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım’’ dedi.