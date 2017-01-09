Polis Kim Kardashian soygununa dair 16 kişiyi gözaltına aldı

Gülten ÖZBEY, PARİS () - ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın 3 ay önce Paris'te uğradığı silahlı soygunla bağlantısı olduğu gerekçesi ile 16 kişi Fransa'da gözaltına aldı. Ekim ayında Paris Moda Haftası için gittiği kentte lüks dairesine giren iki hırsız tarafından silahla tehdit edilen Kardashian büyük korku yaşamıştı. Hırsızların iple bağladığı ve banyoya kilitlediği Kardashian, yaklaşık 11,2 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı. Soyguncular olay yerinden bisikletle kaçmışlardı.Fransız polisi, sabah erken saatlerde gözaltına aldığı 16 kişiyi olay yerinde bıraktıkları DNA izleri sayesinde bulduklarını açıkladı. Polis, olay yerindeki DNA’nın soygun sabıkası bulunan bir kişiyle eşleştiğini ve daha sonra bu şüphelinin temas kurduğu kişilerin takip edildiğini bildirdi. En genci 23 en yaşlısı 72 yaşında olan ve aralarında üç kadının da bulunduğu zanlılar sorgulamaları nedeniyle 96 saat göz altında tutulabilecek.