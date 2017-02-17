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Polis karşıtı protestolar Paris sokaklarına yayıldı

İstanbul, 17 Şubat () – Paris’in banliyölerinde Şubat ayının ilk günlerinde başlayan polis karşıtı protestolar şehrin merkezine taşındı. Barbes Mahallesinde bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici, 22 yaşında olan siyahi bir...

Polis karşıtı protestolar Paris sokaklarına yayıldı

İstanbul, 17 Şubat () – Paris’in banliyölerinde Şubat ayının ilk günlerinde başlayan polis karşıtı protestolar şehrin merkezine taşındı.

Barbes Mahallesinde bir araya gelen yaklaşık 200 gösterici, 22 yaşında olan siyahi bir gence polis tarafından tecavüz edilmesi iddiası üzerine polisi protesto ettiler.

Tecavüz kurbanı için adalet isteyen protestocular, “Unutmuyor ve affetmiyoruz” sloganları atarak çöp konteynerlerini ateşe verdiler.

Paris Emniyet Müdürlüğü sözcüleri tarafından yapılan açıklamada, polis güçlerinin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı ver bir göstericinin tutuklandığı söylendi.

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