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Playboy yeniden soyunuyor

Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy, önümüzdeki mart-nisan sayısında yeniden çıplak resimlerin yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren uygulanan, Playboy’un, yayın hayatında ilk defa, çıplak fotoğrafların...

Playboy yeniden soyunuyor
Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy, önümüzdeki mart-nisan sayısında yeniden çıplak resimlerin yayınlanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl mart ayından itibaren uygulanan, Playboy’un, yayın hayatında ilk defa, çıplak fotoğrafların teşhir edilmemesi kararından vazgeçildi ve Playboy yeniden soyunma kararı aldı. Playboy yönetimi, "Çıplaklık gayet normal, hiçbir zaman da problem yaratmadı. Geçen yıl aldığımız karar yanlıştı, bir hata yapıldı" diye kararı eleştirdi. Playboy dergisi, dergi kapağından erkek eğlence dergisi ibaresini kaldırıyor. Playboy dergisi, "Toplumda giderek ilerleyen cinsiyet eşitliğine bizde uymak zorundayız." dedi.

Playboy’un yeni yılda yaptığı yenilikler, dünyada çapındaki 30 Playboy Klübünde çalışan tavşan kostümlü servis kızlarına olan ilgiyi artırdı. İlk şubesini 1960 yılında Şikago'da açan Playboy Klübü'nün bir diğer önemli adresi olan ve 30 yıldan fazla kapalı olan New York Playboy Klübü'nün de yeniden açılılacağı duyuruldu.

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