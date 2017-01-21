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Plaka hırsızı bir özür mektubu ve para bıraktı

Almanya'nın Köln kentinde yaşanan bir olay hem hırsızlık mağdurunu hem de polisleri şaşırttı. Bir otomobilin plakalarını çalan hırsız, zarf içinde 40 Euro para ve özür mektubu bıraktı. Köln polisinin verdiği bilgiye göre, 20 Ocak...

Plaka hırsızı bir özür mektubu ve para bıraktı
Almanya'nın Köln kentinde yaşanan bir olay hem hırsızlık mağdurunu hem de polisleri şaşırttı. Bir otomobilin plakalarını çalan hırsız, zarf içinde 40 Euro para ve özür mektubu bıraktı. Köln polisinin verdiği bilgiye göre, 20 Ocak cuma günü saat 06.30'da, 31 yaşındaki kadın, Schmalbein Caddesi'ndeki aracının yanına geldiğinde plakaların çalındığını fark etti. Kadın sürücü ayrıca ayrıca sol dikiz aynasına iliştirilmiş bir zarf buldu. Genç kadın zarfı açtığında 40 Euro ile “Özür dilerim. İyi bir amaç için” yazılı mektubu gördü. Polis mektuba ve paraya delil olduğu gerekçesiyle el koydu. Köln polisinin açıklamasında, “İyi bir amaçla da olsa bu hırsızlıktır” denildi. Köln polisi DN-CB 810 plakalı bir araç görenlerin kendilerine ihbarda bulunmalarını istedi. Hırsızın plakaları hangi iyi! amaçla kullanacağı ise bilinmiyor.

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