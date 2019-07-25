Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Pitbullun saldırdığı çocuğun imdadına komşusu yetişti

ABD’de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu. Olay, Texas eyaletine bağlı Conroe şehrinde meydana geldi. 6 yaşındaki Mason Lindeman, evinin bahçesinde...

Pitbullun saldırdığı çocuğun imdadına komşusu yetişti
ABD’de sokakta arkadaşlarıyla oynayan bir çocuğa pitbull saldırdı. Pitbullun yere yatırdığı çocuğun yardımına komşusu koştu.

Olay, Texas eyaletine bağlı Conroe şehrinde meydana geldi. 6 yaşındaki Mason Lindeman, evinin bahçesinde diğer çocuklarla oynarken pitbull saldırısına uğradı. Saldırıyı gören diğer çocuklar olay yerinden kaçarken, durumu fark eden 19 yaşındaki Grant Brown, Lindeman’ı kurtarmak için pitbulla doğru koştu. Üzerine gelen Brown'ı fark eden köpek çocuğu bırakarak Brown'a koştu. Yerdeki 6 yaşındaki çocuk hemen ayağa kalktı ve evine doğru kaçtı.

Pitbullun dikkatini kendine doğru çekerek çocuğun kurtulmasını sağlayan Brown, köpeğin saldırısında elinden yaralandı. Başından yaralanan 6 yaşındaki Mason Lindeman ise hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çocuğu kurtaran Grant Brown, “Fark ettiğim anda, oraya hiç düşünmeden koştum ve nasıl olduğunu bilmiyordum, sadece çocuğu köpekten kurtarmak zorunda olduğumu biliyordum” dedi. Çocuğun annesi de Brown’a duyduğu minneti, “Sadece adama sarılmak istiyorum. Yapabileceğim bir şey yok, sadece teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.