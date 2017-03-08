Pire Limanı Giritli çiftçilerle dolup taştı

Io Chokona / Atina, 8 Mart () – Bu sabah Atina’nın merkezinde bulunan Tarım Bakanlığı’nın önünde gerçekleşecek olan protesto gösterisine katılmak üzere 1.500’e yakın Giritli çiftçi adanın değişik şehirlerinden kalkan gemilerle Pire Limanı’nda buluştu. Aynı zamanda Peloponez, Makedonya ve Yunanistan’ın diğer bölgelerinden çiftçiler de kara yolundan Atina’ya doğru yola çıktı. Hükümetten, tarım sektörünü vergi, sosyal sigorta ve ürünlerin fiyatları konusunda desteklemesini talep etmek için düzenlenen protesto gösterisine birçok işçi sendikası da katılacak. Girit Bağcılar Birliğinin başkanı Priamos İeronimakis “Bu protesto gösterisinde partilere yer yok, bu bütün çiftçileri ilgilendiren bir konudur. Kanunları çıkaranlar sosyal sigortayı bir tür vergi toplama yöntemi olarak düşünüyorlar. Tarım ürünleri üretenler cezalandırılıyor. ” dedi.