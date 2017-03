Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd’un 75 yaşındaki efsanevi solisti Roger Waters 25 yıl aradan sonra albüm çıkaracak. Yeni albümünde Radiohead’ın yapımcısı Nigel Godrich ile çalışan Waters’ın 12 şarkıdan oluşan albümü “Is This The Life We Really Want?” - Bu gerçekten istediğimiz hayat mı?- adını taşıyor. Albüm hayranlarıyla 19 Mayıs tarihinde buluşacak. Rogers yeni albümünü “Biraz sihirli halıda uçmak gibi, biraz politik, biraz kederli ” olarak tanımlıyor ve ardından ekliyor: “Düşündürücü…. Hayatlarımızın ne kadarını sevgiye ayırıyoruz, varsayalım ki ayırıyoruz, bu sevginin başkalarının varlığında ışıldamasına ne kadar izin veriyoruz”.Görüntü Dökümü:-Rogers’ın son yayınladığı albüm kaydı görüntüleri