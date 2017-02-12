Pilz: "Türkiye Avusturya'da 200 casusla muhalifleri izliyor"

İhsan Ekici / Viyana, 12 Şubat () - Avusturya Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Peter Pilz, "Türkiye'nin Avusturya'da MİT koordineli 200 kişilik muhbir ekibinin olduğunu" iddia etti. Ellerinden delillerin bulunduğunu iddia eden Pilz, bu ekibin muhalifleri Ankara'ya raporladığını söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, olayın soruşturulacağını açıkladı.

Bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili ve Güvenlik Sözcüsü Pilz, şu iddiaları öne sürdü: 'MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ile ATIB (T.C Diyanet işleri Başkanlığı'na bağlı olan Avusturya Türk İslam Birliği), UETD (Avrupa-Türk Demokratlar Birliği), MUSIAD Austria (Müstakil İşadamları ve Sanayiciler Derneği Avusturya) gibi kuruluşlar aracılığı ile Avusturya'da yaşayan AKP muhaliflerini rapor edip merkeze bildiriyorlar. Hükümet her yıl düzenli olarak 20 ila 30 Milyon Euro bütçeyle bu oluşuma destek veriyor. MİT, Avusturya'da 200 ajan barındırıyor. Cumhurbaşkanlığıyla bağlantılı olarak çalışan bu casuslar, buradaki muhalifleri direkt olarak Ankara'ya bildiriyorlar.'

Avusturya İçişleri Bakanlığı: Kanuni işleme başlanacak

Konuyla ilgili konuşan Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karl-Heinz Grundböck de "Bize ulaşan deliller doğrultusunda kanuni işlemlere derhal başlanacaktır," dedi.

Pilz'in düzenlediği basın toplantısıyla iddiaları gündeme taşımasından sonra ülke medyasında ATIB Başkan M. Fatih Karadaş'ın Ankara'ya dönmeye hazırladığını iddia edildi. ATIB resmi internet sayfasından ise Almanca bir duyuru yapılarak Pilz'in iddiaları reddedildi.

İddiaların odağında bulunan ve referandum için "evet" kampanyası yürütmekte olan UETD ve MUSIAD'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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-Peter Pilz'in basın toplantısında konuşması