Pilos açıklarında 85 göçmen taşıyan yelkenli gemi tespit edildi

Io Chokona / Atina, 2 Mart () – Yunanistan’ın Pilos kıyılarının açıklarında 85 göçmen taşıyan yelkenli gemi tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre sabah erken saatlerde yelkenli gemide bulunanlardan biri Kalamata polis merkezine telefon edip yardım istedi. Deniz Jandarmasının üç teknesi bölgeyi taradıktan sonra Pilos’un güneybatısında gemiyi tespit etti. Yelkenlinin Kalamata Limanına çekilmesi kararlaştırıldı ancak şu ana kadar içinde bulunan 85 kişinin milliyetleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.