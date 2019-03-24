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Peugeot’un birleşme talebine Fiat'tan red

Muhsin Ceylan, Aachen () - Fransız otomobil devi Peugeot üreticisi PSA’nın, rakipleri Fiat Chrysler ile birleşme girişimlerinin reddedildiği ortaya çıktı. 2019 başından bu yana süren PSA’nın birleşme görüşme kulis çalışmalarının...

Peugeot’un birleşme talebine Fiat'tan red

Muhsin Ceylan, Aachen () - Fransız otomobil devi Peugeot üreticisi PSA’nın, rakipleri Fiat Chrysler ile birleşme girişimlerinin reddedildiği ortaya çıktı.

2019 başından bu yana süren PSA’nın birleşme görüşme kulis çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığı ortaya çıktı. Alman televizyon kanallarından N-TV’de yer alan habere göre, Fransız otomobil üreticisi PSA’nın ikinci defa denediği Fiat Chrysler ile birleşme hamlesi, Fiat Chrysler’in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ‘Angelli Ailesi’ tarafından reddedilmiş.

Birleşmenin gerçekleşmesi durumunda PSA’nın borsa hisselerini de kabul etmek durumunda olacak Fiat Chrysler’in en büyük hissedarı Angelli Ailesi’nin istemediği, bundan dolayı da, ikinci defa yapılan görüşme girişimlerinin gerçekleşmediği bildirilen haberde, iki rakip  PSA ile Fiat Chrysler’in ortaklıkları durumunda, 45 Milyar Dolarlık sanayi devinin oluşacağı belirtildi.

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