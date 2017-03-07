"Petrol piyasasında zorluklar devam ediyor“

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile örgüt üyesi olmayan ülkelerin üretim kapasitelerini düşürmelerine rağmen küresel petrol piyasasında zorlukların devam ettiğini bildirdi.

Novak, IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı’nda yaptığı konuşmada, OPEC ile Rusya’yı da kapsayan OPEC dışı ülkelerin üretim miktarlarını bu yılın başından itibaren günlük ortalama 1.2 milyon varil azaltma kararının fiyatlar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın ardından petrol fiyatlarının varil başına 50-60 dolara tırmandığını belirten Novak, “Şu anki fiyatlar piyasada volatiliteyi azalttı, küresel pazara istikrar kazandırdı. Yatırım da petrol sektörüne dönmeye başladı.” dedi.

Novak, düşük petrol fiyatları nedeniyle petrol piyasasında yaklaşık 500 milyar dolarlık yatırımın kaybolduğuna dikkati çekti.

OPEC ile iş birliği yaparak piyasada dengenin oluşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Novak, “Petrol piyasası o kadar küresel ki farklı ülkelerle dayanışma içinde olmanız gerekiyor ancak petrol piyasasında zorluklar sürüyor. Bu durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Haziran 2014’te 115 dolardan Ocak 2016’da 30 doların altına düşen petrol fiyatlarına rağmen Rusya’nın petrol üretimini artırmaya devam ettiği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Novak, ülkesinin petrol üretim maliyetini varil başına 10-15 dolara kadar düşürdüğünü aktardı.

Bakan Novak, Rus enerji şirketlerinin finansal olarak güçlü durumda bulunduğuna işaret ederek, Rusya’daki “esnek vergi sistemi” sayesinde enerji firmalarının küresel piyasada rekabetçi kaldığını dile getirdi.

Düşük petrol fiyatlarına rağmen Rus enerji sektörüne dış yatırımcının gelmeye devam ettiğini anlatan Novak, Asya-Pasifik ülkeleri ve Hindistan’dan yatırımcı çektiklerini belirtti.

Novak, Rusya’nın, Kutup bölgesinde, Sibirya’nın doğusunda ve Yamal bölgesinin kuzeyinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine devam edeceğini bildirerek, “Doğalgaz geleceğin enerjisi olmaya devam edecek çünkü hem ucuz hem de çevreye saygılı. Ayrıca gelecekte sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) küresel enerji talebinde payının artmasını tahmin ediyoruz.” dedi.