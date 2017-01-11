Petrol fiyatı, artmaya devam ediyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ocak () - Petrol üretimi kısıtlama anlaşması sonrası dünyada petrol fiyatları artmaya devam ettiği bildirildi.

Brent markalı petrolün fiyatı yüzde 0.67 artışla 55.31 dolara çıktı. WTI markalı petrolünün Şubat vadeli işlemleri yüzde 0.73 oranında artarak varil başı 52.31 dolara vardı.

Reuters ajansı, petrol fiyatlarındaki artışın petrol üretimi kısıtlama anlaşmasının kısmen olsa da yerine getirilecek olması ümidinden kaynakladığını bildirdi.

RİA Novosti haber ajansına konuşan kaynak, Rusya’nın petrol üretimini kısıtlamaya başladığını açıkladı. Ancak Rusya’nın şu an itibariyle günlük ürettiği petrolün hacmi, mutabık kalınan hacimden daha çok.

Bilindiği gibi, 30 Kasım 2016 tarihinde OPEC petrol üretimi kısıtlama konusunda anlaşma imzaladı. Belge, petrol üretiminin günde 1.2 milyon varil için 32.5 milyon varile kısıtlanmasını öngörüyor. OPEC üyeleri olmayan petrol üreten 11 ülke, petrol üretimini günde 558 bin varil için kısıtlamayı uzlaştı. Rusya’nın payı günde 300 bin varil oldu.

Öte yandan uzmanların çoğu, Kuzey Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelerde petrol üretiminin artmasından dolayı petrol fiyatlarında düşüşün olabileceğini de düşünüyorlar. ABD Enerji Bakanlığı da ülkenin stratejik rezervi olan 8 milyon varil petrol satmayı planladığını açıkladı.