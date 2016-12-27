Peskov: ” Türkiye büyükelçiliği için Babiç’in ismini ilk defa duyuyorum”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Volga Federal Bölgesi yetkilisi Mihail Babiç’in Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi olacağına ilişkin haberler üzerine bu konuyu ilk kez duyduğunu bildirdi.
Daha önce “Dojd” TV kanalı, yeni Türkiye büyükelçisi görevi için Mihail Babiç’in değerlendirildiğini açıkladı. Yaz aylarında Babiç’in Ukrayna Büyükelçiliğine atanması görüşülüyordu.
Bunun üzerine açıklama yapan Peskov, “Bunu ilk kez duyuyorum” ifadesini kullandı.