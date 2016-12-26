Peskov: “Suriye konusundaki görüşmelere ilişkin kesin bir karar yok”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki Suriye görüşmelerine ilişkin henüz kesin bir kararın olmadığını bildirdi.

Peskov gazetecilerin Putin’in Nazarbayev ve Erdoğan ile son temaslarının ardından Suriye görüşmelerinde bir ilerleme olup olmamasına ilişkin sorusuna, “Henüz kesin bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü araması başsağlığı dilemek amacıyla gerçekleştirildi. Dün Rusya Devlet Başkanı ve Kazakistan Devlet Başkanı yoğun bir iş günü geçirdiler, özellikle yüksek teknolojilere yoğunlaştılar. İki işletmeyi ziyaret ettiler, Rusya ve Kazakistan’ın Avrasya Ekonomi Birliği çerçevesinde yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliği görüşüldü” dedi.

Daha önce Putin, Türk lider Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’de çatışan taraflara Astana’da barış görüşmelerine devam etmeyi teklif etme konusunda anlaştığını belirtti. Bu teklifi Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de destekledi.