Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Peskov: “Suriye konusundaki görüşmelere ilişkin kesin bir karar yok”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki Suriye görüşmelerine ilişkin henüz kesin bir kararın olmadığını bildirdi. Peskov gazetecilerin...

Peskov: “Suriye konusundaki görüşmelere ilişkin kesin bir karar yok”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki Suriye görüşmelerine ilişkin henüz kesin bir kararın olmadığını bildirdi.

Peskov gazetecilerin Putin’in Nazarbayev ve Erdoğan ile son temaslarının ardından Suriye görüşmelerinde bir ilerleme olup olmamasına ilişkin sorusuna, “Henüz kesin bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü araması başsağlığı dilemek amacıyla gerçekleştirildi. Dün Rusya Devlet Başkanı ve Kazakistan Devlet Başkanı yoğun bir iş günü geçirdiler, özellikle yüksek teknolojilere yoğunlaştılar. İki işletmeyi ziyaret ettiler, Rusya ve Kazakistan’ın Avrasya Ekonomi Birliği çerçevesinde yüksek teknoloji alanlarındaki işbirliği görüşüldü” dedi.

Daha önce Putin, Türk lider Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’de çatışan taraflara Astana’da barış görüşmelerine devam etmeyi teklif etme konusunda anlaştığını belirtti. Bu teklifi Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de destekledi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55