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Peskov: Rusya ve Türkiye ticari engeller konusunda görüşmelere devam ediyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 24 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye’nin mevcut ticari engellerin kaldırılması için temaslara ve görüşmelere devam ettiğini belirtti. Peskov, Türkiye’nin Rusya’dan...

Peskov: Rusya ve Türkiye ticari engeller konusunda görüşmelere devam ediyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 24 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye’nin mevcut ticari engellerin kaldırılması için temaslara ve görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Peskov, Türkiye’nin Rusya’dan buğday ithalatına getirilen yeni kısıtlamalar konusunda “Evet, kısıtlamalar yerini koruyor. Bildiğiniz gibi Soçi’de yapılan görüşmelerde Türkiye Cumhurbaşkanına ayrıntılı bir şekilde açıklanmış belli sebeplerden dolayı Rusya’nın getirdiği bazı kısıtlamalar kaldırılmadı. Türkiye ile temaslarda ve görüşmelerde bulunuluyor“ dedi.

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